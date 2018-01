'Basso' in fiamme a Napoli, morta una donna

(Foto Fotogramma)

Una donna è morta nell'incendio della sua abitazione nel Rione Sanità a Napoli. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Il 'basso', abitazione posta a pianoterra con ingresso sulla strada, è in vico della Calce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.

La vittima si chiamava Carolina La Sala e aveva 58 anni. Secondo i Vigili del Fuoco a causare l'incendio potrebbe essere stata una sigaretta accesa a letto. La donna viveva da sola nel piccolo basso ora distrutto dalle fiamme.