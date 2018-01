Costituzione: Grossi, grandi possibilità espansive per tutela persona umana

La Costituzione italiana, che festeggia 70 anni dalla sua promulgazione, conserva intatto il suo ruolo di presidio dei diritti del cittadino, della persona umana. E ha, di certo, possibilità espansive, per molti anni a venire, anche in considerazione della complessità sociale e dunque giuridica alle cui domande va data una risposta. Lo spiega il presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, in occasione della lectio magistralis che ha tenuto all’Università Milano-Bicocca, su invito del Rettore Cristina Messa, nell’ambito delle celebrazioni del ventennale dell’ateneo.