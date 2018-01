Mamma scopre la droga del figlio e chiama la polizia, lui la prende a calci

Fotogramma

Una madre ha scoperto in un armadio del garage un involucro di plastica con 100 grammi di hashish, nascosto dal figlio diciassettenne. La donna ha chiamato la polizia e ha consegnato la droga agli agenti. Ma poi è stata presa a calci dal figlio che, rientrato a casa, ha saputo ciò che aveva fatto la madre. E' successo ieri pomeriggio a Narnali, una frazione di Prato.

La donna, una cinquantenne, è stata medicata dai sanitari del 118. Il ragazzo, che già in passato aveva avuto problemi legati alla droga, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il sopralluogo nel garage, infatti, gli agenti hanno trovato, oltre all'hashish, una bilancina di precisione e un coltello da cucina con residui della medesima sostanza, verosimilmente utilizzato per tagliarne dosi.