"Tre milioni o dico tutto a tuo marito", e lei paga

Dovranno rispondere di estorsione le quattro persone arrestate lunedì dalla Guardia di Finanza di Torino perché ritenute responsabili di essersi fatte consegnare, nel tempo, da una signora torinese un’ingente somma di denaro, si ipotizzano alcuni milioni di euro, forse tre, per non rivelare al marito della donna una relazione extraconiugale. Secondo le indagini, tra i presunti estorsori ci sarebbe anche l’uomo con il quale la signora aveva la relazione. A far scattare le indagini sarebbe stato, a quanto si apprende, il padre della vittima, preoccupato per la figlia.