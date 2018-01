Grave lutto per Sgarbi

Giuseppe Sgarbi (Foto da l profilo Facebook dell'Ufficio Stampa Vittorio Sgarbi)

E' morto questa mattina all'età di 97 anni Giuseppe Sgarbi, detto 'Nino', padre di Vittorio ed Elisabetta. A darne notizia è l'Ufficio Stampa Vittorio Sgarbi con un comunicato pubblicato su Facebook. I collaboratori, si legge nel post, si uniscono al dolore dei figli.

Nella nota si riferisce anche che Vittorio Sgarbi "proprio ieri si era recato in visita all’anziano padre ricoverato in ospedale" e oggi "ha appreso della grave notizia a Mosca, dove è giunto nella notte, invitato dall’Istituto italiano di cultura". Il critico d'arte "rientrerà in Italia nelle prossime ore", si legge nel comunicato.

Nato il 15 gennaio 1921 a Badia Polesine, Giuseppe Sgarbi per quasi tutta la vita ha esercitato la professione di farmacista, negli ultimi anni si è invece dedicato alla scrittura con i libri 'Lungo l’argine del tempo', 'Non chiedere cosa sarà il futuro' e 'Lei mi parla ancora', dedicato alla moglie scomparsa. L'uscita del suo ultimo lavoro 'Il canale dei cuori' è prevista prossimamente per Skira.