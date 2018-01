Il mistero della tavoletta di legno

(Fotogramma)

Una tavoletta di legno, infilata sotto la rotaia, all'altezza del punto di rottura. Un rattoppo ben fissato e ben visibile sin dalle prime immagini scattate dagli investigatori, che, forse, potrebbe aver contribuito a provocare il deragliamento. E' questa una delle piste seguite dagli inquirenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente ferroviario a Pioltello, che giovedì scorso ha provocato la morte di 3 donne e il ferimento di decine di passeggeri.

Pochi i dubbi che sia stata la rottura di parte del binario, all'altezza di una giuntura, ad aver determinato il deragliamento. Saranno i due consulenti denominati dalla procura di Milano, gli ingegneri Fabrizio D'Errico e Valerio Catino, a stabilire se la tavoletta di legno sotto la rotaia possa essere ritenuta un'anomalia, una riparazione di emergenza, ossia un rischio sottovalutato.

Dal canto suo, Rete Ferroviaria Italiana, ribadendo che le cause dell'incidente "sono attualmente oggetto delle indagini degli inquirenti, che determineranno la dinamica e le cause del deragliamento", sottolinea che "l'utilizzo di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi di Rete Ferroviaria Italiana".

"Le attività manutentive - spiega Rfi - devono essere eseguite secondo procedure e metodologie operative di lavoro codificate all'interno del Sistema di Gestione della Sicurezza di Rfi, complesso di regole interne emanate in accordo alla normativa tecnica di settore, al quadro normativo italiano di sicurezza ferroviaria e dotato di certificazione di parte terza sia volontaria che obbligatoria".

"Nell'ambito del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e prestazionali, l'utilizzo del legno, materiale che ha accompagnato la storia delle ferrovie fin dalla nascita, e che tuttora viene utilizzato in tantissime linee di reti ferroviarie nel mondo, è stato sostanzialmente abbandonato in Italia e limitato a pochissimi casi comunque codificati" scandisce la società. Rfi, infine, "conferma la propria fiducia nell'operato degli inquirenti" ai quali "continua ad assicurare la più ampia disponibilità e collaborazione, per la verifica di tutte le ipotesi circa le cause del gravissimo incidente".

Il pezzo di legno non ha attirato particolarmente l'attenzione degli esperti nelle prime fasi di indagini, ma nulla viene sottovalutato. Già lunedì, probabilmente, il treno coinvolto nell'incidente potrebbe essere rimosso, consentendo di tornare alla normalità sulla tratta ferroviaria interessata dal deragliamento.