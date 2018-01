Tendopoli migranti in fiamme: morta una donna

Una donna di 30 anni è morta ed altre due persone sono rimaste ferite nell'incendio che si è sviluppato questa notte nella tendopoli di San Ferdinando, nel reggino, dove centinaia di migranti vivono stipati in baracche di legno più volte andate a fuoco. Il corpo della vittima è stato trovato completamente carbonizzato, mentre i due feriti, soccorsi e ricoverati all'ospedale di Polistena, non sarebbero in gravi condizioni. Oltre 200 le casette di fortuna andate a fuoco nel rogo, scoppiato nella zona centrale del campo e rapidamente propagatosi. La baraccopoli, in gran parte distrutta dalle fiamme, è stata sgomberata e, a quanto annunciato dalla prefettura, i braccianti verranno temporaneamente alloggiati in una tensostruttura che sarà allestita nelle vicinanze.