"Siete eroiche", il Papa elogia le badanti ucraine

Il Papa durante la visita alla comunità ucraina a Roma (Afp)

Papa Francesco, nel corso della visita alla comunità ucraina a Roma, fa un vero e proprio elogio alle tante donne che lavorano come badanti nel Paese. "Vorrei rivolgere un pensiero riconoscente alle tante donne, che nelle vostre comunità sono apostole di carità e di fede. Siete preziose. Eroiche, e portate in molte famiglie italiane l’annuncio di Dio nel migliore dei modi, quando con il vostro servizio vi prendete cura delle persone attraverso una presenza premurosa e non invadente. Questo è molto importante: testimonianza e servizio".

Il Papa incoraggia le badanti ucraine: "Vi invito a considerare il vostro lavoro, faticoso e spesso poco appagante, non solo come un mestiere, ma come una missione: siete i punti di riferimento nella vita di tanti anziani, le sorelle che fanno loro sentire di non essere soli. Portate il conforto e la tenerezza di Dio a chi, nella vita, si dispone a prepararsi all’incontro con lui. È un grande ministero di prossimità e di vicinanza, gradito a Dio, di cui vi ringrazio".