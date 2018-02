Roma, ciclista investita da Suv: è grave

(Fotogramma)

Grave incidente a San Giovanni intorno alle 19.30. A quanto si apprende una ciclista di 36 anni è stata investita da un Suv durante una manovra di retromarcia in via Satrico, all'altezza dell'incrocio con via Acaia. Secondo una prima ricostruzione l'auto a causa di un problema alla retromarcia, dopo aver investito la ciclista ha travolto anche un'auto in sosta e due scooter. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.