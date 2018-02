Scrive scuola con la q, maestra licenziata

Faceva errori da manuale come scrivere scuola con la 'q'. Dove servivano le doppie, le toglieva, e dove doveva toglierle, le metteva. Solo che non sedeva sui banchi in classe, ma in cattedra. Per questo la maestra di una scuola elementare di Veternigo, frazione di Santa Maria di Sala nel veneziano, era stata sospesa nel 2015 con l'avvio di una procedura di licenziamento, scrive La Nuova Venezia, ma rischiava di ottenere il reintegro. Si era, infatti, rivolta alla magistratura contro il ministero dell'Istruzione, facendo due ricorsi. Entrambi respinti dal giudice del lavoro che, scrive La Nuova Venezia, ha ritenuto l'insegnante "inadeguata" con il sollievo dei genitori che, per far venire subito a galla il problema, avevano lasciato per giorni i figli a casa.