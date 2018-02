Auto finisce in un canale, morti due giovani

Tragedia in provincia di Livorno in seguito ad un incidente stradale: un'auto finisce in un canale, due giovani sono morti affogati. E' accaduto stanotte alle 3.40 in provincia di Livorno, in località Calambrone, sul ponte sullo Scolmatore dell'Arno. Due autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e uno dei veicoli è uscito di strada finendo nel canale.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale, la Volvo finita nel canale ha perso il controllo andando a urtare l'altra auto, una Polo, che procedeva nel senso di marcia opposto. Con l'urto, la Volvo ha fatto testa coda e poi è finita sul parapetto ed è volata di sotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno con il personale del nucleo di soccorso subacqueo. I due ragazzi rimasti incastrati nell'auto sono stati estratti dai sommozzatori ma erano entrambi già deceduti. I loro documenti non sarebbero ancora stati ritrovati.

Nella Polo c'erano altri due giovani, entrambi residenti a Rosignano (Livorno), che sono stati affidati al 118 e trasportati in ospedale.

L'incidente stradale è avvenuto sul ponte tra Stagno e Camp derby. L'auto che è finita nel canale viaggiava in direzione di Pisa. Il ponte è stato chiuso perché inagibile e il traffico interrotto.