Non era vaccinata contro tetano, genitori indagati per lesioni

Foto di repertorio (Fotogramma)

Sono indagati con l'accusa di 'lesioni personali colpose', i genitori della bambina di 7 anni, ricoverata all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per aver contratto il tetano.

La piccola, nata nel 2010, non era stata vaccinata, si legge sulle cronache locali dei quotidiani piemontesi , mentre i genitori avrebbero dovuto vaccinarla come stabilito dal ministero della Salute: un 'ciclo di base di 3 dosi nel primo anno di vita e un richiamo all’età di 6'. La bimba, ricoverata nell'ottobre scorso prima nel reparto di Terapia intensiva, poi in quello di Rianimazione, è stata dimessa il 7 novembre. La querela per 'lesioni personali colpose' è in mano al procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, che ha iscritto i genitori della bambina nel registro degli indagati.

Pacileo ha disposto una consulenza tecnica per determinare la presenza di un nesso di causalità tra la mancata vaccinazione e la successiva 'reazione patologica' e per valutare le attuali condizioni della piccola. E' stato inoltre scoperto che anche il fratello minore non è stato vaccinato. I genitori si sono difesi, affermando di essere persone 'ragionevoli' e di avere sempre avuto a cuore la salute dei figli. Adesso dovranno convincere anche il magistrato che è così.