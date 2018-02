(fotogramma)

Pena ridotta in appello per Flavio Briatore condannato ad 1 anno e sei mesi, insieme ad altre quattro persone, per reati fiscali legati all'attività di noleggio dello yacht Force Blu. E' questo il contenuto della sentenza emessa oggi dalla Corte d'Appello di Genova nel processo nel quale l'imprenditore, insieme agli altri quattro imputati, secondo l'accusa avrebbe usato il megayacht per fini diportistici in acque territoriali italiane simulando un’attività di charter e non sarebbe stata versata la dovuta Iva all'importazione per 3,6 milioni di euro, in riferimento al periodo tra il luglio 2006 e il maggio 2010.

Il Force Blue era stato posto sotto sequestro dalla Guardia di finanza nel maggio 2010 nelle acque antistanti La Spezia con a bordo la moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci, il figlio della coppia e una ventina di membri dell'equipaggio. Secondo l'accusa l'uso di carburante indicato come esente dalle accise era invece soggetto a imposte e sarebbero state inoltre emesse fatture per operazioni inesistenti. In primo grado l'imprenditore era stato condannato a un anno e 11 mesi con la condizionale ed era stata disposta la confisca dello yacht. La procura generale aveva chiesto 4 anni di reclusione. La Corte d’Appello di Genova ha inoltre stabilito di mantenere la confisca del Force Blue.

La Corte d'Appello di Genova nell'ambito del processo di secondo grado sull'attività di noleggio dello yacht Force Blu ha condannato oggi, oltre a Flavio Briatore, anche il comandante dello yacht, Ferdinando Tarquini. Per lui 1 anno e sei mesi di reclusione - rispetto ad una pena richiesta di 3 anni e 8 mesi - così come per uno degli amministratori della società proprietaria del megayacht, Dominique Warluzel, per il quale erano stati chiesti invece 2 anni e 6 mesi.

La sentenza ha confermato l'assoluzione di uno degli amministratori, Laurence Eckle Teyssedou, e stabilito l'estinzione del reato per prescrizione invece per Maria Pia De Fusco, anche lei ex amministratrice fino al 2008 per la quale la pena richiesta era stata di 2 anni. Lo yacht Force Blue, per il quale è stata confermata la confisca, potrà navigare solo con un amministratore.

"Prendiamo atto della decisione della Corte e faremo ricorso in Cassazione, convinti dell'innocenza di Briatore". Lo ha spiegato all'Adnkronos Massimo Pellicciotta, avvocato di Flavio Briatore, dopo la sentenza di condanna. La Corte si è riservata 70 giorni per emettere le motivazioni.