La tragedia di Rende

Madre, padre e i due figli. Tutti e quattro morti nella loro casa, uccisi da colpi di pistola. Una strage che, secondo una preliminare ricostruzione, si è consumata all'interno della famiglia stessa con il padre che potrebbe aver ucciso la moglie e i figli per poi suicidarsi.

La tragedia è accaduta a Rende, nel cosentino. Per entrare in casa è stato necessario sfondare la porta, elemento che farebbe pensare a un omicidio-suicidio. Le indagini vanno in ogni caso avanti senza sosta per capire quanto avvenuto a Salvatore Giordano, 57 anni, Francesca Vilardi di 59 e a Giovanni e Cristina, di 25 e 28 anni.

Ad avvisare le forze dell'ordine sarebbero state persone della zona, che avrebbero udito alcuni spari. Gli inquirenti hanno parlato di una ''una scena spaventosa''. Sul posto anche il medico legale e la balistica ''perché - spiega la stessa fonte - bisogna capire se siano state usate una o più armi da fuoco'', sebbene in casa siano state trovate due pistole.

Due corpi sono stati trovati proprio a ridosso della porta di ingresso: il cadavere del marito posizionato sopra quello della moglie.