Cade da ponteggio: morto operaio

(Fotogramma)

Un operaio di 39 anni è morto, la notte scorsa, per i traumi conseguenti a una caduta da un ponteggio alto 10 metri all'interno di un cantiere navale nella Darsena pisana. Sul posto le forze dell'ordine e ispettori della medicina del lavoro dell'Asl per gli accertamenti. L'operaio, residente a Casciana, era caduto da un ponteggio alto una decina di metri, allestito in un cantiere navale ai Navicelli. Giunte sul posto le ambulanze inviate dal 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.