"Fausto Brizzi non è indagato"

(Foto Fotogramma)

"Non risultano iscrizioni a suo carico presso la Procura della Repubblica di Roma". In una nota Antonio Marino, avvocato difensore di Fausto Brizzi, smentisce "anche a seguito di una verifica effettuata nel corso della mattinata odierna" la notizia pubblicata oggi su alcuni quotidiani nazionali secondo cui il regista romano sarebbe indagato dopo le accuse di molestie.

"Il mio assistito, come già fatto in passato e in qualsiasi presente e futura circostanza, - conclude Marino - ribadisce di non aver mai avuto nella sua vita rapporti che non fossero consenzienti".