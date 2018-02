Pugno in faccia: 39enne in coma

(Fotogramma)

Un uomo di 39 anni - e non 41 come appreso in un primo momento - è in coma dalla scorsa notte all'ospedale fiorentino di Careggi in seguito a un pugno in faccia ricevuto al termine di una lite. Il 39enne sarebbe stato colpito perché aveva rivolto degli apprezzamenti a una donna.

Sarebbe stata proprio quest'ultima, una trentenne ascoltata in questura, a ricostruire l'accaduto. In base al suo racconto, l'uomo l'avrebbe avvicinata all'interno di un locale scatenando la reazione del fidanzato, un italiano di 40 anni residente in Spagna.

Il 39enne avrebbe raggiunto nuovamente la coppia in piazza Santa Trinita e avrebbe fatto nuovamente apprezzamenti nei confronti della donna. Poi, come risulta dalle riprese delle telecamere di sorveglianza della zona, i due uomini hanno iniziato a spintonarsi fino a quando il quarantenne ha sferrato un pugno in faccia al trentanovenne, che è caduto sbattendo violentemente la testa a terra e ha perso i sensi. Subito dopo la coppia si è allontanata.

A trovare il 39enne a terra è stato un facchino che ha immediatamente allertato i soccorsi. Poco dopo, mentre ancora stavano operando i sanitari del 118, l'aggressore, ubriaco, è tornato indietro fingendosi un passante ed ha chiesto cosa fosse accaduto, ma è stato riconosciuto dagli agenti della polizia municipale, che avevano già visionato le immagini delle telecamere, ed è stato fermato. Per il momento è accusato di lesioni gravi.