Travolto e ucciso a Roma sui binari del tram

Foto Adnkronos

"Correva, ho cercato di non prenderlo ma non ce l'ho fatta". E' quanto dice all'Adnkronos D. G., l'uomo alla guida di un'automedica che ha investito un 53enne sui binari del tram 3. L'uomo con un amico stava attraversando via Emanuele Filiberto a Roma. Per ora la circolazione in zona è interrotta. "L'autobus ce l'ha fatta ad evitarlo, io ci ho provato. E' caduto e ha battuto la testa" aggiunge l'autista dell'automedica che, ancora sotto choc, verrà portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

I poliziotti del commissariato Esquilino giunti sul posto riferiscono all'Adnkronos che l'automedica "non aveva la sirena accesa, non era in emergenza".

Polemiche tra gli abitanti del quartiere, che contestano le scelte di viabilità, la corsia preferenziale e "la decisione di togliere le strisce pedonali".