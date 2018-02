Reporter Fanpage aggredita a convention Pd

Una reporter della testata web Fanpage.it, Gaia Bozza, denuncia l'aggressione da parte di una donna durante un appuntamento elettorale del Partito democratico in un hotel del lungomare di Salerno. All'appuntamento erano presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il figlio Roberto, che nella stessa occasione ha annunciato le proprie dimissioni da assessore al Bilancio del Comune di Salerno a seguito delle polemiche nate dall'inchiesta pubblicata proprio da Fanpage.

Bozza riferisce di essere stata spintonata, poi la donna "ha preso a schiaffi la telecamera e ha provato a colpire anche me, poi è stata allontanata". La reporter di Fanpage parla di "un brutto clima, ma - conclude - facciamo semplicemente il nostro lavoro".

In una nota, la redazione di Fanpage.it riferisce che la reporter Gaia Bozza "per fortuna non è ferita, sta bene e non ha dovuto ricorrere a cure mediche" e stigmatizza quanto accaduto nel corso del convegno del Partito democratico in un hotel sul lungomare di Salerno. Fanpage.it inoltre "chiede l'aiuto di tutti affinché il clima che si è creato attorno alla nostra inchiesta Bloody Money non diventi ancora più pesante". Gaia Bozza, il direttore Francesco Piccinini e tutta la redazione di Fanpage "ringraziano i lettori per le numerose dimostrazioni di solidarietà che stanno giungendo in redazione. Noi - conclude la nota - andiamo semplicemente avanti con il nostro lavoro".