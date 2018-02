Blitz di Forza Nuova negli studi di La7

(Fotogramma)

Blitz di un gruppo di militanti di Forza Nuova ieri sera durante la puntata di 'diMartedì'. I carabinieri del nucleo informativo del comando provinciale di Roma stanno indagando su quanto accaduto. Le persone protagoniste dell'irruzione, che è stata messa a segno dopo l'aggressione avvenuta ieri pomeriggio a Palermo ai danni del dirigente provinciale del movimento Massimo Ursino, sono in fase di identificazione e, a quanto si apprende, un'informativa verrà inviata in procura.

"Hanno tentato di bloccare la messa in onda" della trasmissione "facendo irruzione in studio durante la puntata. Questo non è accettabile né tollerabile", ha scritto su Twitter il direttore de La7 Andrea Salerno. "E' un pessimo segnale - ha aggiunto - sul quale tutte le forze politiche democratiche devono fare i conti".

''Non mandiamo in onda chi non è da noi invitato, tantomeno se si presenta in quel modo'', ha commentato il conduttore del programma tv Giovanni Floris, raccontando che ''verso la mezzanotte si è presentato un gruppo di persone. Saranno state una ventina. Si sono qualificati come Forza Nuova e di Forza nuova avevano le insegne. Volevano interagire col programma. Questo non era possibile, sia tecnicamente (in quel momento andava in onda un contributo registrato) sia per ragioni di opportunità''.

''Fermo restando - ha concluso Floris - che la modalità con cui si sono posti non è accettabile, il confronto si è svolto in un clima non violento. Dopo aver esposto le loro ragioni si sono fatti accompagnare all'uscita''.