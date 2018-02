Metro C, archiviata posizione Marino

(Fotogramma)

''Una buona notizia sul fronte giudiziario che desidero condividere con tutti voi. La Corte dei Conti ha archiviato la mia posizione in merito all’indagine sulla realizzazione della Metro C di Roma. Sulla costruzione della Metro C indagano da anni sia la Procura di Roma che la Corte dei Conti. Quest’ultima ha recentemente rinviato a giudizio 25 persone per un danno erariale di circa 250 milioni di euro. Io ero tra le persone indagate dal luglio del 2016 e i media, allora e come sempre, diedero ampio spazio a questa ennesima indagine che mi coinvolgeva''. Così in un post l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino.

''Invece adesso, dell’archiviazione che riconosce la mia estraneità ai fatti contestati, nulla è stato scritto. Così come nessuno ha scritto di tante altre questioni che hanno avuto un effetto positivo su Roma. La verità spesso non è avvincente come il fango. Sarà per questo che la stampa cosiddetta libera preferisce trascurarla?'' afferma Marino.