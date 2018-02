A 93 anni parte volontaria per i bimbi in Kenya

Nonna Irma in partenza per il Kenya nelle foto pubblicate su Facebook dalla nipote Elena Coltro

"Questa è la mia nonna Irma, una giovanotta di 93 anni, che stanotte è partita per il Kenya". Non una nonna qualunque, ma una super-nonnina con un cuore e una tempra immensi. E a raccontare e rendere pubblico su Facebook il suo viaggio è la nipote Elena Coltro. Il motivo? L'orgoglio di una nipote per una donna che rappresenta voglia di vivere e voglia di impegnarsi per il prossimo, alla faccia del tempo che passa.

Scopo del viaggio della 93enne vicentina infatti non è - racconta Elena, che pubblica le foto della nonna con la valigia all'aeroporto in attesa del volo - la comoda vacanza "in villaggio turistico servita e riverita", ma bensì "andare in un villaggio di bambini, in un orfanotrofio. Ve la mostro - spiega orgogliosa la nipote fra i complimenti dei quasi duemila commentatori del post, che ha totalizzato finora 10mila condivisioni - perché credo che tutti noi dovremmo conservare sempre un pizzico di incoscienza per vivere e non per sopravvivere. Guardatela.. ma chi la ferma? Io - conclude - la amo". E come non amarla, del resto?