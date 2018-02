Roma, bus preso a sassate

(Adnkronos)

Infuriato perché il bus, a suo avviso, è in ritardo rompe a sassate il parabrezza del mezzo. E' accaduto questa mattina, verso le 11:30, a Roma.

A denunciare la vicenda un autista della linea Atac 495, che ha fatto intervenire sul posto, in Via di Valle Aurelia all'altezza del civico 126, i carabinieri della pattuglia mobile di zona della Compagnia Roma San Pietro.

A quanto raccontato dall'autista, mentre il bus stava raggiungendo il capolinea gli si è parato davanti un uomo di carnagione chiara che, facendo segno al polso - come per lamentare un ritardo -, ha colpito per quattro volte il parabrezza del mezzo pubblico con un sasso, incrinandolo. L'uomo è poi scappato. A bordo del mezzo erano presenti tre persone, nessuno è rimasto ferito.