Corteo e scontri a Torino contro Casapound

(Foto Adnkronos)

Momenti di tensione al corteo antifascista in corso a Torino contro l'iniziativa elettorale di Casapound . I manifestanti, fatti indietreggiare per due volte dalle forze dell'ordine con gli idranti, hanno cambiato percorso cercando di raggiungere l'albergo di Corso Vittorio da una via laterale. Giunti a poca distanza dall'hotel, sono stati accesi fumogeni, posti bidoni dell'immondizia in mezzo alla strada e fatti scoppiare alcuni petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto nuovamente con gli idranti.

I manifestanti antifascisti, sotto una pioggia battente, si sono poi radunati in corso Vittorio dove hanno lanciato bottiglie di vetro e pietre contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lancio di lacrimogeni.

A quanto si apprende ci sarebbero esponenti delle forze dell'ordine rimasti feriti nel lancio di bombe carta. Parlando al megafono un manifestante ha comunicato che in una delle cariche sarebbe stata fermata una ragazza.