"Ecco che ci hanno fatto gli antifascisti"

(Facebook /

"Ecco i danni fisici che gli antifascisti hanno provocato ieri a Torino. Hanno lanciato bombe carta riempite con chiodi, vetro e biglie di ferro". A pubblicare le foto dei presunti danni riportati dai poliziotti, feriti ieri durante gli scontri fra forze dell'ordine e manifestanti del corteo antifascista promosso per protestare contro un'iniziativa elettorale di Casapound, è la pagina Facebook 'Noi poliziotti per sempre'.

Nelle immagini, quelle che la pagina descrive come le ferite ancora sanguinanti degli agenti colpiti dalle schegge a Torino, i danni riportati dai giubbotti anti sommossa e quella che sembra essere una scheggia estratta da un ferito. "Per noi - denuncia la pagina - è un atto TERRORISTICO posto in essere per colpire le forze dell'Ordine. Siamo solidali con i colleghi feriti e condanniamo questi TERRORISTI!".