Roma, vince casa e 200mila euro alla lotteria

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' rimasto fedele ai 'suoi' numeri e questa volta gli hanno portato fortuna. E' un pensionato di Roma il vincitore del concorso 'VinciCasa' che, grazie ad una giocata di appena 2 euro, lo scorso 1 febbraio si è accaparrato una casa e 200mila euro. "Ancora non ci credo!", ha commentato il fortunato vincitore, raccontando che "quando ho verificato i numeri, ci sono stati un paio di minuti in cui l'adrenalina non mi permetteva di essere completamente lucido. Spesso si desidera talmente tanto una cosa da immaginare di essere riusciti ad ottenerla. In questo caso la realtà è stata ancor meglio dell'illusione". A determinare la vincita i 'suoi numeri', che non cambia mai, tanto da acquistare sempre la schedina in abbonamento. Il premio che gli spetta invece, spiega l'Agimeg, è costituito da 500mila euro che verranno suddivisi tra 200mila euro in denaro (corrisposti subito), che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, e la restante parte dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. "Per i dettagli ci penserà mia moglie - ha aggiunto il vincitore - Quello che so per certo è che sarà a Roma o nei dintorni. Vogliamo stare vicini ai nostri nipoti".