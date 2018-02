Rabbia in chiesa contro l'ex di Jessica

(Fotogramma)

Si sono svolti questa mattina i funerali di Jessica Valentina Faoro, la ragazza di 19 anni massacrata con 40 coltellate a Milano il 7 febbraio scorso. Per l'omicidio si trova in carcere a San Vittore il tranviere 39enne Alessandro Garlaschi, i cui approcci Jessica aveva rifiutato.

Ad accogliere la bara bianca ricoperta di gerbere una folla di amici, parenti e conoscenti nella chiesa di San Protaso. Fiori e palloncini bianchi per l'ultimo saluto alla ragazza. Dolore e rabbia alle esequie che, come scrive Milano Today, si sono svolte in un clima di tensione.

Ci sono stati scambi di accuse e urla tra la madre della ragazza e i parenti dell'ex fidanzato. Contro il giovane, scortato in chiesa dalla polizia penitenziaria perché detenuto, ha urlato la madre di Jessica, Annamaria. "Devi morire, pezzo di m...", ha detto la donna che alla fine dei funerali è svenuta in chiesa.