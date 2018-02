Juventus-Atalanta rinviata per neve

Gianluigi Buffon, Rafael Toloi e l'arbitro Maurizio Mariani provano a far rimbalzare il pallone allo Juventus Stadium (AFP)

Primo colpo assestato da Burian. A causa di una fitta nevicata su Torino, la partita Juventus-Atalanta è stata rinviata.

Il campo dello 'Stadium' è tutto imbiancato. Mentre le squadre hanno effettuato il riscaldamento, l'arbitro e i dirigenti di Juve e Atalanta si sono consultati sul da farsi. Buffon, Toloi e l'arbitro Mariani hanno effettuato il giro di campo, provando a far rotolare il pallone.

Ma niente da fare, la gara non ha potuto prendere il via. La nevicata non ha lasciato scelta all'arbitro e ai due capitani: match rinviato a data da destinarsi.

Su Torino, intanto, con le basse temperature causate dall’arrivo anche sull’Italia di una vasta area depressionaria dalla Russia siberiana, fiocchi di neve asciutta cadono copiosi sulla città coprendo tetti, strade e auto.