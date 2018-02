Maltempo, domani chiuso il Parco di Ostia Antica

Il Parco di Ostia Antica sotto la neve

La direzione del Parco Archeologico di Ostia Antica ha disposto per domani la chiusura al pubblico dell'area a causa del forte freddo previsto per questa notte, quando le temperature dovrebbero scendere sotto lo zero. Passeggiare sul ghiaccio e sotto alberi carichi di neve, infatti, potrebbe essere pericoloso per i visitatori.