Milano, in manette per droga la banda 'Scarface'

Sono cinque le persone - tra i 20 e i 32 anni - arrestate dalla polizia di Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Comasina, anche a seguito di una segnalazione confidenziale, hanno fatto irruzione in un appartamento in via Dora Baltea, controllato con tanto di 'sentinelle' e di giovani 'cavallini' per lo spaccio al minuto.

Le manette sono scattate nella sala studio, il cui arredamento riproduce fedelmente quello del celebre boss 'Tony Montana' nel film 'Scarface'. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 170 grammi di cocaina, 3.150 euro in contanti, materiale da taglio, otto telefoni cellulari e materiale per il confezionamento.