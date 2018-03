Marito e moglie trovati morti nel giardino di casa

(Foto Fotogramma)

Due anziani coniugi di circa 70 anni sono stati trovati morti oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, nel giardino attiguo alla loro abitazione a Rolle, in via Marzolle. A quanto apprende l'Adnkronos si tratta di un duplice omicidio. Sui cadaveri dei due anziani infatti sono state rinvenute lesioni compatibili con armi da taglio e corpi contundenti. A scoprire quanto era accaduto la figlia che abitava con i genitori.

La donna rincasata nel pomeriggio ha trovato la casa a soqquadro e non vedendo i genitori si è precipitata all'esterno trovando il padre riverso a terra e poco più in là anche la madre. Sul posto sono intervenuti in un primo momento i carabinieri di Vittorio Veneto e poi di Treviso e il medico legale. Gli investigatori non escludono che si possa trattare di un tentativo rapina finito male. In corso un sopralluogo nell'appartamento per verificare se ci sono oggetti mancanti.