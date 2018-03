Autostrade: le tratte con ghiaccio

(FOTOGRAMMA)

Prima il freddo, poi la neve e alla fine il ghiaccio. Burian ha portato in Italia condizioni meteo non abituali e ora la nostra Penisola sta affrontando l'incubo gelate e i disagi sulla circolazione non solo ferroviaria ma anch per quanto riguarda il traffico.

Sul sito 'Autostrade per l'Italia', la situazione è costantemente monitorata e, alle 10:20 di questa mattina, viene ricordato agli automobilisti che sono in atto intense nevicate su A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio Diramazione Predosa-Bettole e A7 Serravalle-Genova tra bivio Novi Ligure e bivio A12.

Deboli nevicate invece nelle seguenti zone A26 dei Trafori tra Diramazione Predosa-Bettole e SS. 33 del Sempione; diramazioni di Novi Ligure tutto il tratto; A10 Genova-Savona tra Varazze e Savona; A8 Milano-varese tra Busto Arsizio e Varese; A9 Lainate-Chiasso tra bivio A36 Pedemontana e Chiasso; Diramazione Gallarate-Gattico.

PIOGGIA GELATA - Attenzione va fatta inoltre sulle seguenti zone della rete autostradale:

- A1 Milano-Napoli tra Fine Complanare di Piacenza e Sasso Marconi

- A1 Direttissima l'intero tratto

- A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica

- Diramazione di Ravenna l'intero tratto

- Raccordo di Bologna Casalecchio l'intero tratto

- A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud

STRADE CHIUSE - A causa della pioggia gelata, alcuni tratti - sui quali (in collaborazione con la Polizia Stradale e i mezzi di Autostrade per l'Italia) è in atto il disposito di safety car - sono stati chiusi:

- A1 Milano-Napoli tra il bivio per la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Sasso Marconi in entrambe le direzioni

- A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica in entrambe le direzioni

- Diramazione di Ravenna intero tratto

- Raccordo di Bologna Casalecchio l'intero tratto

- A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud

DIVIETO TRANSITO - Attivo in modo temporaneo per i mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate nelle seguenti tratte:

- A1 Sasso Marconi-Calenzano in entrambe le direzioni causa pioggia gelata sul tratto appenninico

- A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio Diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni

- A7 tra Bivio Diramazione Novi Ligure e Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni

CODE - Inoltre, per le intense nevicate in atto in atto è in atto il cadenzamento dei veicoli in entrata sulla A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio Diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni; per la chiusura dei tratti interessati dalla pioggia gelata si sono formate code su A1 tra bivio Variante di valico e Sasso Marconi verso Bologna, 4 km di coda; A14 tra Pesaro e Cattolica verso Bologna, 1 km di coda; A7 tra Genova Ovest e bivio A12 verso Milano.

E ancora, si legge: "Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia nevica debolmente su tutta la A6 Torino-Savona, mentre sulla A22 Brennero-Modena è in atto la regolazione traffico per i mezzi pesanti tra il bivio per la A4 Torino-Trieste ed il bivio per l'A1 Milano-Napoli in entrambe le direzioni".

PEGGIORAMENTO - Previsto un nuovo peggioramento nel corso della mattinata con nevicate nel settore ligure e possibili piogge gelate nel nodo bolognese.

Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in viaggio verso le zone dell'Emilia Romagna interessate dal fenomeno della pioggia gelata. Viene quindi raccomandato di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di catene a bordo che, in ogni caso, devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta.

NUMERO VERDE - Oltre ai costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sulle previsioni meteo tramite collegamenti 'My Way' e sulle App 'My Way' e 'My Way Truck', notizie in tempo reale possono essere ascoltate su Sky TG24; RTL 102.5; Isoradio 103.3 FM; e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiamare il 'Call Center Autostrade' al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.