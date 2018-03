Gelicidio in autostrada

Dopo il gran freddo e la neve ora il pericolo si chiama gelicidio. Un vero e proprio incubo per la circolazione, sia per il traffico su strada che su quello ferroviario. Ecco perché in Emilia Romagna si sono rese necessarie le chiusure di alcuni tratti autostradali: la A1 tra Reggio Emilia e Sasso Marconi in entrambe le direzioni, la A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica in entrambe le direzioni; intero tratto A14 diramazione di Ravenna; intero tratto raccordo di Bologna Casalecchio; A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud e intero tratto A21 Piacenza Brescia.

"Come noto, la pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale - ricorda Autostrade in una nota - che su questi tratti si stanno ripetendo ininterrottamente da oltre 48 ore". "La chiusura è pertanto l'unico provvedimento a garanzia della sicurezza", si legge ancora.

E la situazione non accenna a migliorare. Autostrade consiglia pertanto di evitare di intraprendere il viaggio verso le zone interessate dalla pioggia gelata, in particolare Lombardia ed Emilia Romagna, almeno fino al pomeriggio di oggi: "Il sottile strato di ghiaccio che si forma sulla pavimentazione quando la pioggia gelata viene a contatto con il suolo rende il fondo estremamente scivoloso, quindi non è possibile consentire la circolazione in sicurezza dei veicoli".

Strade - Il fenomeno della pioggia congelata sta interessando molta parte dell'Emilia Romagna e in particolare le seguenti autostrade: A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Sasso Marconi; intero tratto A1 direttissima; A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica; intero tratto A14 diramazione di Ravenna; intero tratto raccordo di Bologna Casalecchio; A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud; intero tratto A21 Piacenza Brescia; A22 Brennero-Modena tra Carpi e Campo Galliano.

Sono chiuse in Liguria la Ss1 Aurelia al km 460,000 nel territorio comunale di Moneglia, in provincia di Genova, a causa di un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata e in Toscana la strada statale 3bis (E45) in carreggiata nord tra Pieve S. Stefano a Canili. Riaperti invece al traffico, in Emilia Romagna, i tratti stradali della statale 16 Adriatica a Igea Marina e della statale 3bis (E45) tra Canili e Montecastello. Lo comunica Anas.

Treni - Circolazione sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia. Lo scrive in una nota Rfi. In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un'offerta dell'80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità. Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.