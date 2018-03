'Stesa' a Napoli, anziano ferito in casa

(Fotogramma)

Un 74enne è rimasto ferito la scorsa notte a Napoli, nel quartiere San Giovanni, da schegge di proiettile mentre era nella sua abitazione, durante una 'stesa', azione armata che consiste nell'esplosione di colpi di arma da fuoco all'impazzata per ribadire la supremazia criminale su un territorio.

Sul posto, in via Sorrento, gli agenti della polizia di Stato intervenuti poco dopo l'una hanno trovato 12 bossoli calibro 9x19. Il 74enne, che abita al secondo piano dello stabile, è stato colpito da schegge di frammenti dell'ogiva che hanno rotto il vetro di una finestra. Rimasto lievemente ferito alla tempia, l'uomo non ha avuto necessità di cure in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia.