A piedi sull'A4: travolta

Una donna è stata investita sull'autostrada A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra i comuni di Cavenago e Trezzo in direzione Brescia. Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto intorno alle 23 di ieri, lunedì 5 marzo, rende noto il 118. Al momento non è stato possibile identificare la vittima, di circa 60 anni. Le forze dell'ordine sono a lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e capire perché la donna si trovasse, a piedi, su quel tratto di strada.