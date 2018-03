Ragazza di Chernobyl violentata, la video-richiesta di aiuto

"Questa è la mia camera. E' un bel monolocale?". Inizia così il video-messaggio registrato dalla ragazza di origine bielorusse che, da quando aveva 10 anni, veniva in Italia in estate, ospite della coppia, per un progetto di accoglienza per i bambini vittime delle radiazioni di Chernobyl.

INVALIDITA' - A maggio 2014, appena maggiorenne, mentre è in bicicletta, rimane vittima di un incidente che le causa un’invalidità dell’80% e per il quale l’assicurazione le liquida 2.120.000,00 euro di risarcimento.

LA TRUFFA - Soldi di cui la coppia - arrestata con l'accusa, a vario titolo, di maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace e violenza sessuale - voleva appropriarsi senza averne titolo.