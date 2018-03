Roma, si stacca lamiera in Metro A

(Fotogramma)

"Sta staccando tutti gli specchietti della metro! Però è tutto bello, anzi bellissimo". Così il segretario regionale della Faisa Confail Claudio de Francesco su Facebook, ha denunciato quanto avvenuto stamattina nella stazione Barberini della Metro A, a Roma, dove una lamiera si è staccata dalla galleria danneggiando alcuni treni. "Atac, sicurezza zero" scrive de Francesco. Anche l'azienda di trasporti romana, in un tweet pubblicato verso le 9 su InfoAtac, ha informato i viaggiatori di "rallentamenti direzione Anagnina" per "verifiche tecniche alla stazione Barberini".