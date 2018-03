"Maledetto killer", la rabbia di mamma Laura

(Alessandro Neri - Foto Facebook Laura Lamaletto)

"Maledetto killer, guardati le spalle...comincia la caccia". E' un grido di dolore e rabbia quello che Laura Lamaletto, la mamma di Alessandro Neri, - il 29enne di Spoltore (Pescara) trovato morto ieri in mezzo a degli arbusti - affida ai social scagliandosi contro il presunto assassino del figlio. Il fatto che il corpo del giovane presenti almeno un colpo d'arma da fuoco al torace ha spinto gli investigatori a pensare che possa essersi trattato di un omicidio. Da qui lo sfogo disperato della madre. "Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola...A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?", scrive la donna sul proprio account Facebook. "Maledetto assassino di Ale. Non c'è posto dove puoi nasconderti!!", aggiunge in un secondo post. E ai tanti utenti che le porgono le condoglianze e le rivolgono messaggi di sostegno lei replica: "Non siate tristi, non piangete la morte di mio figlio!!! Aiutatemi a trovare il suo assassino!".