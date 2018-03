'30 voci per Chiara', due concerti per la lotta alle leucemie

Trenta artisti modenesi saranno protagonisti del progetto CantaMO: due serate all’insegna della solidarietà - il 7 e 8 aprile alle 21 al BPER Forum Monzani - il cui ricavato andrà all’AIL Modena Onlus (Associazione Italiana contro le Leucemie) è finanzierà l’acquisto di apparecchiature per la Divisione di Ematologia dell’Unità Trapianto Midolli del Policlinico di Modena. I trenta artisti sono interpreti di un video in cui cantano Do They Know It’s Christmas? dedicato alla memoria di Chiara Cassano, una giovane mamma scomparsa pochi mesi fa a causa di una grave leucemia. Sono ormai esauriti i posti per lo spettacolo del 7 aprile, per cui è stata programmata una seconda serata il giorno successivo.

I biglietti sono acquistabili da venerdì 16 marzo attraverso il sito boxerticket.it, presso alcune filiali di BPER Banca (a Modena sede di via San Carlo, viale Amendola, via Emilia Est e via Galilei; Carpi piazza dei Martiri, Sassuolo piazza Martiri Partigiani e Vignola viale Mazzini) e altri punti vendita (al link https://drive.google.com/open?id=189OmwcBaBkX-BDTkxaai5a71BFlL1bRx).

I cantanti sul palco saranno per la maggior parte modenesi e vantano tutti collaborazioni prestigiose. Parteciperanno, tra gli altri, Adriano Molinari, uno tra i più richiesti e apprezzati batteristi italiani che ha spesso accompagnato la voce di Zucchero; Lalo Cibelli, storico collaboratore di Lucio Dalla e Luciano Pavarotti; Heron Borelli, una delle star del musical di successo Notre Dame de Paris; Marco Baroni e Beppe Cavani, cantautori noti a livello nazionale; Cristina Montanari, corista di Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Adriano Celentano, Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni; e inoltre Francesco Guerra, Thomas Romano e molti altri ancora.

Proprio Francesco Guerra e Thomas Romano hanno presentato questa mattina il programma e le finalità del doppio evento presso gli spazi de “La Galleria” di BPER Banca in via Scudari, insieme con il Vice Direttore generale e Chief Business Officer dell’Istituto, Pierpio Cerfogli e con il conduttore delle due serate, Robby Mantovani.

Cerfogli nel corso del suo intervento ha fra l’altro dichiarato: “Siamo molto contenti di essere in prima fila nel sostenere un’iniziativa di solidarietà così rilevante. Aiutare la ricerca e contribuire alla salvaguardia della salute delle persone è una causa importantissima alla quale BPER Banca si dedica da tempo, interpretando le esigenze dei territori serviti. Sono convinto, inoltre, che gli artisti offriranno uno spettacolo di altissimo livello”.