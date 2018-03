La figlia è gay, minaccia di sfregiarla con l'acido

Foto di repertorio (AFp)

Non condivideva la relazione sentimentale della figlia con un'altra donna. Aveva osteggiato quel rapporto in tutti i modi per 5 anni, fino a quando la giovane aveva deciso di andar via da casa e di convivere con la compagna. A quel punto la madre aveva iniziato a importunarla telefonicamente per convincerla a ritornare sui suoi passi, anche inviando messaggi dal contenuto offensivo e intimidatorio, arrivando persino a minacciarla di gettarle dell'acido sul viso o di investirla con l'auto.

Per questo motivo una donna è stata denunciata per atti persecutori dai poliziotti del commissariato di Noto, nel siracusano, dopo la richiesta di aiuto della vittima, sua figlia.