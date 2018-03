Dorme con termocoperta, muore carbonizzata

(FOTOGRAMMA)

Si è addormentata senza accorgersi di aver lasciato la termocoperta accesa. Così una donna di 92 anni è morta la scorsa notte in un'abitazione di Volterra (Pisa) per le ustioni riportate nell'incendio del suo letto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c'è stato niente da fare, perché era già morta carbonizzata.