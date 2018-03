Crollo in chiesa a Napoli

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un crollo di parti murarie e ponteggi si è verificato nella chiesa e nel convento di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. Tutti gli operai coinvolti sono stati tutti tratti in salvo: in due sarebbero stati portati in ospedale, uno dei quali in codice rosso.

Il crollo è avvenuto in particolare nel chiostro interno con ingresso su via San Paolo, a pochi passi da via dei Tribunali.