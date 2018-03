Roma, suora travolta da auto vicino a San Pietro

Una suora polacca è stata investita verso le 19.30 da un'auto in viale Vaticano all'altezza del civico 90, nei pressi di San Pietro, a Roma. La religiosa, 64 anni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito, per poi essere trasferita al San Camillo dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del Primo Gruppo Centro, ex Prati.