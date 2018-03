Oggi i funerali del vigilante ucciso dalla baby gang

(Fotogramma)

Un nastro nero su bus, treni, divise e nei luoghi di lavoro per ricordare Francesco Della Corte, guardia giurata uccisa mentre lavorava da un gruppo di minorenni all'esterno della metropolitana di Chiaiano, a Napoli, e per chiedere "più controlli sui mezzi di trasporto e nelle stazioni, più tutela e protezione per viaggiatori e lavoratori". L'iniziativa è promossa dal sindacato Orsa Trasporti Campania nel giorno dei funerali di Francesco Della Corte che si terranno oggi alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo Nuovo a Marano, in provincia di Napoli.

Alla stessa ora, fa inoltre sapere il sindacato, "treni e bus si fermeranno e ricorderanno Ciccio con uno squillo di tromba, che sarà come un grido di aiuto che i lavoratori lanciano alle istituzioni perché tutti si impegnino affinché non accadano mai più tragedie come queste". Il sindacato chiede alla Prefettura di Napoli "di istituire un tavolo permanente sul trasporto pubblico locale, con incontri periodici in cui aziende, forze di polizia, associazioni di pendolari e lavoratori si confrontino illustrando i problemi e cercando soluzioni condivise".

"Oggi - conclude la nota del sindacato Orsa - manifesteremo il nostro dolore per Francesco Della Corte e la sua famiglia, da domani penseremo alle iniziative da mettere in campo e fare 'la nostra parte' per rendere più sicuri bus, treni e stazioni. Ci aspettiamo lo stesso impegno anche da Prefettura, Questura, Comando dei Carabinieri e dai sindaci di tutti i Comuni della provincia".