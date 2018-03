Cos'è il boom sonico

(Dal sito del ministero della Difesa)

Viaggiavano a velocità supersonica i due Eurofighter decollati dall'aeroporto di Cameri, in provincia di Novara, che hanno infranto il muro del suono, provocando due violenti boati sentiti in tutta a regione. Suoni che in gergo vengono chiamati 'boom sonici'. Ma di cosa si tratta? E quando si verifica un simile fenomeno? Per boom sonico, scrive la Nasa, si intende un rumore simile a un tuono che viene udito quando un aereo o un altro tipo di veicolo aerospaziale attraversa la cosiddetta barriera sonica.

Il suono viene prodotto da onde d'urto che formano un 'cono' di molecole d'aria pressurizzate che si muovono in tutte le direzioni e si estendono fino a terra. Mentre questo cono si diffonde lungo la traiettoria di volo, crea un boom sonico lungo tutta la larghezza della base del cono. Il brusco rilascio di pressione, dopo l'accumulo da parte dell'onda d'urto, viene avvertito come un fortissimo tuono o una specie di esplosione.

Non è la prima volta che un simile fenomeno si verifica in Italia, creando allarme tra la popolazione. Due anni fa, nel forlivese, cesenate e nel ravennate si scatenò il panico in seguito a due forti boati. Inizialmente si pensò a un terremoto, ma in seguito arrivò la conferma dall'Aeronautica militare che i due botti, forti come esplosioni, erano stati provocati dal passaggio di due aerei che avevano superato la barriera del suono scatenando il 'boom sonico'.