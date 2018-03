Cadono due alberi, grave una donna

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna è stata ferita dalla caduta di due alberi per il forte vento. E' successo nella pineta di via Roma a Guidonia. Sul posto i carabinieri. La 41enne, una badante italiana, è stata trasportata in elisoccorso dal 118 in gravi condizioni al Policlinico Umberto I a Roma. La donna ha riportato un trauma cranico, toracico e agli arti inferiori. Con lei c'era anche un 20enne disabile, che è stato portato all'ospedale di Tivoli con ferite lievi.