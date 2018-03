Hannibal all'assalto

(AFP PHOTO)

Dopo Burian arriva Hannibal. In questi ultimi giorni di marzo non c'è pace per il Sud: il continuo arrivo di vortici ciclonici dall'Atlantico alimentati dal Burian e dal Maestrale hanno e stanno portando condizioni perturbate su molte regioni, anche con bufere di neve a bassa quota.

Da lunedì invece, fanno sapere gli esperti di 'IlMeteo.it' le temperature inizieranno a salire gradualmente anche al Nord con valori tipici del periodo; 14/17° si registreranno sulle regioni settentrionali da Torino a Trieste, fino a 16° al Centro-Sud. La prima tendenza per Pasqua invece potrebbe vedere un'accesa instabilità al Nord con temporali e schiarite, mentre l'anticiclone Hannibal infiammerà il Sud con valori termici tipicamente estivi.

Il promontorio anticiclonico sarà alimentato da aria calda direttamente dal deserto del Sahara e questa farà schizzare le temperature su gran parte delle regioni, ma soprattutto al Sud, zona d'Italia raggiunta più direttamente.

Ecco allora che mentre al Nord le correnti umide che scorreranno lungo il bordo occidentale della depressione e quello orientale dell'alta pressione, saranno foriere di temporali e locali grandinate, al Sud il tempo sarà stabile, soleggiato e con clima decisamente estivo; le temperature infatti potranno toccare i 33° in Sicilia, e fino a 26/27° sulle regioni centrali.