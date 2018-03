Assegnato Premio Bper Banca per Promozione lettura

Bper Banca consolida la propria presenza accanto al Premio Strega Ragazze e Ragazzi. La terza edizione dello Strega dedicato ai più giovani, promossa da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento, Bologna Fiere-Bologna Children’s Book Fair, Centro per il libro e la lettura e appunto Bper Banca, si è arricchita di un Premio Speciale che BPER ha inteso istituire per ciascuna delle due categorie in concorso (+6, rivolta alla fascia di lettori dai 6 ai 10 anni e +11, rivolta alla fascia dagli 11 ai 15 anni).

Questo pomeriggio, presso la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, nell’ambito della manifestazione ufficiale dello Strega, è stato infatti assegnato il Premio BPER Banca per la Promozione della lettura, dedicato alla categoria 6-10 anni e attribuito all’Istituto Comprensivo Zanella, Scuola Primaria Monte Grappa di Bolzano Vicentino (gli studenti hanno curato anche un link apposito: https://noistregolettori.wixsit.com/home). E’ stato inoltre consegnato il Premio BPER Banca per la migliore recensione, dedicato alla categoria +11, a Giulia Mereu del Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari.

''Oggi abbiamo consegnato - ha affermato il Responsabile Ufficio Relazioni Esterne di BPER Banca, Eugenio Tangerini - due riconoscimenti in cui crediamo fermamente. Il nostro Istituto ha infatti un interesse particolare per le attività sociali e culturali in generale e una sensibilità particolare proprio nei confronti della letteratura. Leggere è molto più di un piacere: è una ricchezza sia per la persona, sia per l’intera comunità”.