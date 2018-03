25enne muore per morbillo, la mamma: "L'hanno ammazzata"

(Fotogramma)

Una donna di 25 anni è morta per il morbillo. Non c'è stato niente da fare per M.C.M., deceduta lunedì all'ospedale. La donna, che lascia il marito e una figlia di due anni, era arrivata al pronto soccorso venerdì 23 ma, dopo un periodo in astanteria e un successivo ricovero in Obi (Osservazione breve intensiva), le sue condizioni si erano aggravate velocemente, tanto da suggerire il trasferimento nel reparto di Rianimazione dello stesso ospedale, dove è morta l'altro ieri. I familiari, hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Piazza Verga e gli investigatori hanno già provveduto al sequestro delle cartelle cliniche. "Me l'hanno ammazzata - dice la madre in lacrime - Mia figlia è entrata per il morbillo ed è uscita morta".