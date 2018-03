"Mi devo operare di cataratta"

(Foto Afp)

Papa Francesco il prossimo anno dovrà operarsi di cataratta. Lo ha confidato lui stesso nel discorso a braccio ai detenuti al termine della celebrazione della messa 'in Coena Domini' con il rito della lavanda dei piedi.

Bergoglio, invitando i detenuti a rinnovare lo sguardo, a un certo punto ha detto: "Questo fa bene anche a me. Alla mia età vengono le cataratte e non si vede bene la realtà. L'anno prossimo devo fare l'intervento. Così succede con l'anima, la stanchezza, le delusioni. Non stancatevi mai di rinnovare lo sguardo, di fare l'intervento quotidiano di cataratte all'anima, è un bello sforzo".